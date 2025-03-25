Последнее обновление: 25.03.2025 18:21

Apple намерена избежать антимонопольного штрафа ЕС

Apple намерена избежать возможного штрафа и предписания ЕС относительно опций браузера. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Ожидается, что Европейская комиссия, которая начала расследование в марте прошлого года в соответствии с законом о цифровых рынках (DMA), завершит его в начале следующей недели.

ЕС был обеспокоен тем, что дизайн веб-браузера Apple на iPhone может препятствовать пользователям переходить на конкурирующий браузер или поисковую систему.

За нарушение DMA компании могут быть оштрафованы на сумму до 10% от их глобального годового объема продаж.

Решение комиссии о закрытии расследования в начале следующей недели будет принято одновременно с вынесением штрафов компаниям Apple и Meta Platforms за нарушение DMA и предписанием о соблюдении законодательства, отмечают эксперты.

Apple намерена избежать возможного штрафа и предписания ЕС после того, как компания внесла изменения в свою политику чтобы соответствовать правилам ЕС.

Ранее по теме


<Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование