Еврокомиссия оштрафовала производителя чипов Qualcomm за сговор с Apple

Антимонопольное ведомство Евросоюза оштрафовало компанию Qualcomm на 997 миллионов евро по обвинению в сговоре с Apple.

В заявлении Еврокомиссии от 24 января говорится, что Qualcomm в течение нескольких лет платил Apple за то, чтобы корпорация не использовала чипы конкурентов в своих iPhone и iPad.

"Таким образом, ни один из соперников - независимо от качества их продукции - не мог бросить Qualcomm вызов на рынке", - заявила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Сделка Qualcomm с Apple действовала пять лет - с 2011 по 2016 годы. Компания совершала миллиардные платежи на счета Apple, обеспечив тем самым монопольное использование своих чипов на устройствах мобильной связи Apple и препятствуя свободной конкуренции в этом сегменте рынка. "Эти платежи были не просто снижением цены - они были сделаны при условии, что Apple будет эксклюзивно использовать чипсеты Qualcomm во всех своих iPhone и iPad", - сказано в заявлении Еврокомиссии.

Размер наложенного на Qualcomm штрафа составил 4,9 процента выручки компании за 2017 год. В настоящее время Qualcomm контролирует 90 процентов рынка микрочипов для мобильных устройств с современным стандартом LTE.