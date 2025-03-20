Цены на нефть эталонных марок утром в четверг повышаются на данных по запасам в США и на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, усилившей опасения относительно поставок.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:35 составляет $71,15 за баррель, что на $0,37 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $0,22 до $70,78 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,36 до $67,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии они подорожали на $0,26 до $67,16 за баррель. Срок обращения этих контрактов истекает с закрытием рынка в четверг. Фьючерсы на май торгуются по $67,29 за баррель.