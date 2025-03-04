На границе Беларуси с ЕС скопилось более 1,1 тысячи машин

Очереди на границе не уменьшаются: въезда в ЕС ожидают 1155 транспортных средств, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

"По состоянию на 10:00 785 грузовиков ожидают въезда в Евросоюз. Меньше всего фур за сутки приняли в литовском Мядининкае (Каменный Лог), его контрольные службы пропустили на свою территорию всего 18% транспорта от нормы", - говорится в сообщении.

Сотрудники польского пункта пропуска Кукурыки (Козловичи) приняли 64% большегрузов.

Очереди легкового транспорта сохраняются на въезд Польшу. На белорусской территории перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) находятся 370 авто. Контрольные службы Польши за сутки оформили 38% легковушек от нормы.