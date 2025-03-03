За выходные очередь легковушек на въезд в Польшу из Беларуси увеличилась более чем в 10 раз

За выходные дни очередь легкового транспорта на въезд в Польшу увеличилась более чем в 10 раз, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Перед единственным доступным для легковушек польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) в очереди находятся 330 машин. В пятницу, по состоянию на 10:00, въезда в Польшу ожидало всего 30 транспортных средств. Сопредельная сторона за два дня приняла на свою территорию 33% авто от нормы.

Самый загруженный маршрут в Евросоюз для грузового транспорта проходит через литовский Шальчининкай (Бенякони). С пятницы скопление фур, ожидающих въезда на сопредельную территорию, выросло с 260 до 300 единиц. Через данный пункт пропуска в Литву проследовало 45% грузовиков от нормы.

За выходные дни контрольные службы пункта пропуска Мядининкай (Каменный Лог) оформили всего 18% грузовиков от нормы, т.е. 4 из 20 фур в час. Здесь очередь увеличилась с 250 до 280 грузовых авто.

Скопление большегрузов также фиксируется перед погранпереходом Кукурыки (Козловичи). Въезда в Польшу ожидают 160 фур.

ГПК обращает внимание, что во всех функционирующих погранпереходах существует возможность регистрации в системе электронной очереди для въезда на их территорию. Управляет системой осуществляет РУП «Белтаможсервис».