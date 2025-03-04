Продажи Tesla резко падают в Скандинавии

В феврале продажи Tesla в Скандинавии резко упали, а ее доля на рынке сократилась на фоне обновления модельных линий Volkswagen и Toyota. Об этом пишет Reuters.

По данным регистраций, в прошлом месяце в Швеции продано 613 новых Tesla - на 42% меньше, чем в прошлом году. В Норвегии и Дании спад еще более значительный - на 48%, до 917 и 509 авто соответственно. При этом общий спрос на автомобили, в том числе электрические, вырос.

Ситуацию осложняет личный фактор - генеральный директор компании Илон Маск. Его роль в администрации Дональда Трампа и поддержка ультраправых политических сил вызвали протесты в США и бойкот Tesla в Европе.

Норвегия, где почти все новые авто - электрические, демонстрирует особенно показательный спад. Доля Tesla в общих продажах там сократилась до 8,8%, хотя за весь 2024 год она составляла 18,9%, а в 2023 году - 20%.

Компания пока не комментирует ситуацию, но попытается восстановить позиции благодаря обновленной версии Model Y. Эта модель была бестселлером в Скандинавии последние два года. В то же время Tesla сталкивается с проблемой стареющего модельного ряда, что может помешать возвращению доли рынка.