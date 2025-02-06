Продажи Tesla обваливаются по всей Европе

Продажи электромобилей Tesla резко упали на многих ключевых европейских рынках на фоне негативной реакции потребителей на вмешательство Илона Маска в политику региона. Об этом пишет Financial Times.

Крупнейший в мире производитель электромобилей в январе зарегистрировал лишь 1 277 новых автомобилей в Германии, что на 59% меньше, чем за тот же месяц 2023 года. В стране находится единственный завод Tesla в Европе.

В прошлом году продажи электромобилей в Германии и Франции резко замедлились после сокращения государственных субсидий, но в последнее время спрос начал восстанавливаться.

Падение продаж Tesla произошло на фоне того, что немецкий рынок электромобилей в январе вырос более чем на 50% в годовом исчислении, в результате чего ее доля на рынке снизилась с 14 до 4%.

Во Франции продажи Tesla в январе упали на 63%, а количество регистраций автомобилей Tesla в Норвегии сократилось на 38%. В Великобритании количество регистраций сократилось на 8% по сравнению с 2023 годом.

Автомобильный аналитик Маттиас Шмидт считает, что одним из факторов снижения продаж Tesla в Германии может быть то, что потребители ждут обновленную модель Y, выход которой запланирован на первую половину 2025 года.

Отмечается, что другие эксперты также обвиняют в этом негативную реакцию на политическую причастность Маска.