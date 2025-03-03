Реальные зарплаты в Чехии выросли в 2024 году на 4%

В IV квартале 2024 года заработная плата в Чехии продолжила расти как в номинальном, так и в реальном выражении, пишут чешские СМИ.

По оценкам аналитиков, зарплаты выросли примерно на 4% в реальном выражении, хотя все еще не достигли уровня, предшествовавшего пандемии COVID-19. Чешское статистическое управление 6 мая опубликует данные о динамике заработной платы в IV квартале и за весь 2024 год.

Февральский макроэкономический прогноз Чешского национального банка более оптимистично оценивает уровни заработной платы в стране. По данным ведомства, в IV квартале они номинально выросли на 7%, что соответствует реальному росту на 4%.