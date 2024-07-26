В Чехии МРОТ к 2029 году будет на уровне 47% от средней зарплаты

Минимальная зарплата в Чехии к 2029 году постепенно поднимется до уровня 47% от средней зарплаты. Сенат в четверг принял соответствующую поправку в Трудовой кодекс Чехии.

В настоящее время чешский МРОТ составляет 41,1% – 18 900 чешских крон (около 756 евро).

Норматив также в частных компаниях отменяет «гарантированную зарплату», являющуюся своего рода минимальной зарплатой для отдельных профессий, что вызвало критику со стороны профсоюзов. Упомянутый вид зарплаты сохраняется только в государственном и общественном секторах, но и там количество профессий, которых «гарантированная зарплата» касается, сокращено с восьми до четырех.

Поправка призвана разрешить задачу введение 24-часвых смен для сотрудников медицинских учреждений с непрерывным режимом работы, например, службы скорой помощи, сообщают чешские медиа.