Доля белорусских лекарств в аптеках составляет около 65%, в больницах - более 80%

Доля белорусских лекарственных препаратов в аптечной сети составляет порядка 65%, а в госпитальном секторе более 80%. Об этом сообщает в пресс-служба Министерства здравоохранения.

"В объеме потребления в условных упаковках доля белорусских лекарственных препаратов в аптечной сети составляет порядка 65%, а в госпитальном секторе более 80%, что обусловлено значительной (в среднем в три раза) разницей в ценах на импортные и отечественные препараты", - отметили в Минздраве.

Белорусские фармацевтические предприятия сегодня выпускают около 1,8 тыс. наименований лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп, из них более 760 - организации холдинга "Белфармпром".

По итогам 2024 года объем производства фармацевтической продукции составил 2462,2 млн рублей с темпом роста 122,3% в фактических ценах к уровню 2023 года, экспорт товаров составил $206,3 млн.

В 2024 году отечественные производители на внутреннем рынке впервые зарегистрировали 67 новых отечественных лекарственных препаратов.

В государственных аптеках обеспечивается бесперебойное наличие полного ассортимента отечественных лекарственных препаратов и импортных товаров, не имеющих отечественных аналогов. Ассортимент товаров на аптечном складе РУП "Белфармация" составляет около 7 тыс. наименований, из которых свыше 4 тыс. - лекарственные препараты, в том числе отечественного производства - около 1,9 тыс. наименований.