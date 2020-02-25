В Беларуси с 1 марта вводится запрет на продажу ряда лекарств

В Беларуси с 1 марта вводится запрет на определенную группу лекарств, на которую не зарегистрированы предельные отпускные цены производителей, говорится в сообщении МАРТ РБ.

В частности, в случае отсутствия регистрации предельных цен под запрет подпадают лекарства для проведения экстракорпорального оплодотворения (международные непатентованные наименования – менотропин (человеческий менопаузальный гонадотропин), фоллитропин-альфа, фоллитропин-бета, цетрореликс), а также лекарственные средства, включенные в перечень основных лекарственных средств, относящихся к терапевтической подгруппе анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы лекарственных средств C01 - C10.

Ведомство также напоминает, что срок установления запрета на реализацию лекарственных средств, включенных в перечень основных лекарственных средств, относящихся к терапевтической подгруппе анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы лекарственных средств A02 - B01, предельные отпускные цены производителей на которые не зарегистрированы, наступает, с 1 мая 2020 года.