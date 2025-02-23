Ватикан: состояние здоровья папы Франциска ухудшилось

Состояние здоровья папы римского Франциска ухудшилось, ему провели переливание крови. Об этом сообщили вечером 22 февраля в пресс-службе Ватикана.

Согласно информации, понтифик страдает от "стойкого астмоподобного респираторного криза", поэтому его пришлось поддерживать с помощью высококонцентрированного кислорода. Кроме того, главе Римско-католической церкви сделали переливание крови на фоне анемии.

"На данный момент прогноз – по-прежнему осторожный. Состояние Святого Отца остается критическим", – отметили в пресс-службе Святого престола.

Как было заявлено накануне, папа римский пока "не находится вне опасности". Он в сознании, провел день в кресле, но испытывает более сильные боли, чем ранее.

Кардинал Джанфранко Равази в интервью газете Corriere della Sera не исключил отречения Франциска от престола, если по состоянию здоровья не сможет справляться со своими обязанностями, как это сделал его предшественник Бенедикт XVI.

"Если папа Франциск будет иметь сложности в исполнении обязанностей, он сделает свой выбор", – заявил Равази.

Одновременно он сообщил, что Франциск хотел бы довести до конца отмечаемый в этом году Римско-католической церковью Юбилейный год христианства, посвященный надежде.

"Для него это важно", – добавил кардинал.