Последнее обновление: 14.05.2025 17:57

Папа римский Лев XIV готов помогать в урегулировании конфликтов в мире

Новый папа римский Лев XIV заявил о готовности содействовать решению конфликтов в мире. Об этом сообщает Vatican News.

"Понтифик заявил о приверженности сделать все возможное, чтобы восторжествовал мир", - говорится в сообщении.

По словам понтифика, Святой престол готов приложить любые усилия, чтобы "враги встретились с глазу на глаз и поговорили". Папа римский считает, что это даст жителям ряда стран надежду, а также восстановит мир и согласие.

"Давайте встретимся, поговорим, проведем переговоры", - обратился папа римский к лидерам стран по всему миру.

Понтифик убежден, что войны не решают проблемы, а лишь усугубляют их.

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