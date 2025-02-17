Состояние здоровья Папы римского Франциска ухудшилось

Состояние здоровье Папы римского Франциска, находящегося на лечении в римской больнице, ухудшается, по настоянию врачей он был вынужден отменить аудиенцию, назначенную на среду. Об этом сообщает в понедельник Зал печати Святого престола.

"Результаты последних анализов показали наличие полимикробной инфекции дыхательных путей, что требует изменения дальнейших методов лечения", - говорится в сообщении пресс-службы Ватикана.

Папа римский заболел бронхитом в январе. Его госпитализировали в клинику "Агостино Джемелли" в Риме 14 февраля, так как болезнь приобрела хроническую форму.

Папе Франциску 88 лет, он является вторым по продолжительности пребывания на престоле понтификом всех времен после скончавшегося в возрасте 93 лет в 1903 году папы Льва XIII.