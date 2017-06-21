В итальянском торговом центре откроют горнолыжный курорт

На территории самого большого торгового центра Италии, расположенного в Арезе около Милана, планируют построить первый в стране крытый лыжный спуск с видом на Альпы.

Проект разработан группой Skidome Finiper во главе с Марко Брунелли, он завершит реконструкцию части бывшего завода по производству Альфа-Ромео, на месте которого и возник шоппинг-центр. Основная идея заключается в том, чтобы открыть арену для занятий зимними видами спорта в течение всего года, похожую на SkiDubai в ОАЭ, сообщает milano.repubblica.it.

Отмечается, что комплекс для занятий зимними видами спорта будет занимать около 60 тысяч квадратных метров площади. Его построят под руководством архитектора Микеле Де Лукка, который также проектировал "Нулевой" павильон Expo. Неподалеку будет возведена гостиница и зона с рестораном, как это принято на настоящих горнолыжных курортах.

Торговый центр в Арезе был открыт год назад и является одним из самых больших в Европе. Но IlCentro на данный момент занимает лишь около одной шестой обширной территории, ранее являвшейся автомобильным заводом. Таким образом, местные власти активно рассматривают предложения о новых инициативах, которые помогут заполнить свободную площадь в 450 тысяч квадратных метров, ранее служившую в качестве парковок в период проведения Expo.