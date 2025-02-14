Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты для почти 144 тыс. многодетных семей

На 1 февраля 2025 г. для многодетных семей открыто 143 936 депозитных счета «Семейный капитал».

По данным Минтруда и соцзащиты, по программе «Семейный капитал» на 2015-2019 годы для многодетных семей открыто 82,6 тыс. счетов на $826 млн. Размер семейного капитала по этой программе назначался в размере $10 тыс. для многодетных семей в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе «Семейный капитал» на 2020-2025 годы для многодетных семей открыто 61,3 тыс. депозитных счетов на 1,6 млрд рублей.

По состоянию на 1 февраля 2025 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 92 537 заявлений. Из них на цели: улучшения жилищных условий – 74 629, на получение медицинских услуг – 10 164, на получение образования – 7738, на приобретение товаров для инвалидов – 6.

Принято 89 754 решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, из них: Брестская область - 18 972, Витебская - 8583, Гомельская - 14 294, Гродненская - 10 631, Минская - 15 551, Могилевская - 9046, Минск - 12 677.

Семейный капитал назначается многодетным семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего либо последующего ребенка.

С 1 января 2025 года размер семейного капитала составляет 33 275 рублей. В таком размере семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2025 г.