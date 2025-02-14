Правительство Беларуси определилось с планами по строительству жилья в 2025 году.

Согласно постановлению Совмина № 65 от 3 февраля, облисполкомы и Мингорисполком совместно с Министерством архитектуры и строительства должны обеспечить выполнение заданий по вводу в эксплуатацию 4,5 млн кв. м общей площади жилых домов, в том числе строящихся с государственной поддержкой, создать задел на 2026 год.

Местным властям также поручено принять меры по сдерживанию роста стоимости строительства, реконструкции жилья с господдержкой и за счет бюджетных средств, обеспечив использование проектов экономичных жилых домов типовых потребительских качеств.

Определено, что нужно всесторонне содействовать гражданам в строительстве индивидуального жилья.

Облисполкомам, Минскому горисполкому и министерствам финансов и энергетики предписано обеспечить своевременное ежемесячное финансирование строительства за счет средств республиканского и местных бюджетов инфраструктуры для районов жилой застройки.

Документ также устанавливает предельный норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения для выдачи ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» льготного кредита, расчета одноразовой субсидии и определения максимальной нормируемой стоимости жилого помещения для предоставления субсидий на уплату части процентов за пользование кредитом в размере:

1359 рублей – по многоквартирным жилым домам и по одноквартирным, блокированным жилым домам (квартирам в блокированном жилом доме) в населенных пунктах с численностью населения свыше 20 тыс. человек, а также в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек при несоблюдении определенных условий;

1968 рублей – по многоквартирным жилым домам и по одноквартирным, блокированным жилым домам (квартирам в блокированном жилом доме) для граждан, осуществляющих строительство, приобретение жилых помещений, проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек;

1563 рублей – по одноквартирным, блокированным жилым домам (квартирам в блокированных жилых домах) в сельских населенных пунктах, строящимся, приобретаемым многодетными семьями, постоянно проживающими в сельских населенных пунктах.

Установленный предельный норматив применяется по:

многоквартирным жилым домам, строящимся по договорам создания объектов долевого строительства и путем создания организаций застройщиков, уведомление о производстве строительно-монтажных работ по которым направлено в органы государственного строительного надзора после вступления в силу постановления № 65;

многоквартирным жилым домам, построенным по государственному заказу, введенным в эксплуатацию после вступления в силу постановления № 65;

строящимся одноквартирным, блокированным жилым домам (квартирам в блокированном жилом доме), а также по жилым помещениям, приобретаемым по договорам купли-продажи, за исключением жилых помещений в жилых домах, построенных по государственному заказу, – на основании списков на получение льготных кредитов (решений о предоставлении субсидий), утвержденных (принятых) после вступления в силу постановления № 65.

Предельный показатель стоимости 1 кв. метра общей площади жилого дома (квартиры) в размере 1563 рублей определен для выдачи льготного кредита ОАО «Белагропромбанк» в соответствии с Указом Главы государства от 2 сентября 1996 г. № 346 по объектам, по которым предоставление льготных кредитов начато после 1 января 2025 г.

Кроме того, определены в том числе объемы на 2025 год строительства и финансирования: жилых помещений для многодетных семей; жилых помещений социального пользования; арендного жилья; жилых домов (квартир) в городах-спутниках; арендного жилья для отселения граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания.

Также определен размер финансирования в 2025 году строительства жилья (без учета затрат на инфраструктуру) и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов (кварталов) жилой застройки, включая районы (кварталы) индивидуальной жилой застройки.

Постановление вступает в силу с 14 февраля 2025 г.