В Беларуси определен порядок предоставления юрлицам субсидий при строительстве арендного жилья

Постановлением Совмина № 1040 от 30 декабря 2024 года определен порядок предоставления юридическим лицам субсидий для уплаты части процентов за пользование кредитами для последующего предоставления жилых помещений, возведенных или приобретенных с использованием субсидий, своим работникам.

Согласно документу, юрлицо, имеющее право на получение субсидии, обращается в районный, городской (городов областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местную администрацию района в городе с заявлением о предоставлении субсидии и копией решения о возведении жилого помещения для последующего его предоставления своему работнику.

Для принятия решения уполномоченный орган запрашивает сведения о юридическом лице, копию зарегистрированного договора создания объекта долевого строительства или копию зарегистрированного договора купли-продажи жилого помещения.

Затем юридическое лицо обращается в банк для заключения кредитного договора с предоставлением решения (его копии, выписки из него) и документов, перечень которых определяется соответствующим банком.

Банки ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, формируют и направляют в облисполкомы и Минский горисполком необходимые сведения. Облисполкомы и Минский горисполком обеспечивают сверку и учет сведений и ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным, перечисляют на счета банков, предоставивших кредиты, суммы субсидий с указанием наименований юридических лиц.

Постановление вступило в силу с 1 января 2025 года.