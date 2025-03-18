Последнее обновление: 18.03.2025 15:46

Цены на золото снова достигли рекорда из-за тарифной политики Трампа

Во вторник, 18 марта, цены на золото во второй раз за неделю достигли рекордной отметки выше $3 тыс. из-за опасений инвесторов по поводу тарифной политики президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters.

Спот-золото подорожало на 0,2% до $3006,88 за унцию по достижении рекордного максимума в $3016,92 за унцию ранее в начале сессии. Фьючерсы на золото в США выросли на 0,4% до $3017,20.

"Золото дорожает из-за ослабления доллара и сохранения неопределенности с тарифами... Поскольку цена на золото достигла рекордных максимумов, наблюдается большое количество технических и графических покупок, потому что на графиках не видно сопротивления", – отметил аналитик Marex Эдвард Меир.

Индекс доллара США увяз около четырехмесячного минимума, что делает золото дешевле для зарубежных покупателей.

Исторически считаясь инструментом хеджирования от геополитической нестабильности, золото подорожало более чем на 14% с начала года.

С момента вступления Трампа в должность в январе золото достигало рекордного максимума 14 раз.

Спотовое серебро выросло на 0,1% до $33,85 за унцию, платина прибавила 0,2% до $1002,50, а палладий подорожал на 0,4% до $968,96.

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