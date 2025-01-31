Последнее обновление: 31.01.2025 18:00

Спотовая цена золота обновила исторический максимум

Цена золота на спотовом рынке обновила исторический максимум на опасениях введения пошлин на импорт товаров в США.

Спотовые цены на золото в ходе торгов достигали $2800,43 за унцию.

Тем временем, фьючерсы с поставкой в феврале на бирже Comex в пятницу подорожали на 0,1%, до $2824,9 за унцию. За последний месяц драгметалл вырос в цене на 6,5%.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в субботу обещанные ранее пошлины в 25% на ввозимые канадские и мексиканские товары вступят в силу. Это спровоцировало повышенный спрос на защитные активы, к которым относится и золото.

Также в пятницу рынок ждет данных об индексе расходов на личное потребление (PCE) в США, который является ключевым для ФРС показателем инфляции. Аналитики полагают, что в декабре рост индекса ускорился до 2,6% с ноябрьских 2,4%, а темпы подъема базового индикатора, без учета цен на продукты и энергоносители, сохранились на уровне 2,8%.

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