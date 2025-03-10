Последнее обновление: 10.03.2025 16:27

Золото растет в цене на фоне слабости доллара

Золото подорожало на фоне ослабления доллара и притока капитала в безопасные активы из-за беспокойства эскалацией глобальной торговой войны. Об этом пишет Reuters.

Спотовое золото выросло на 0,1%, достигнув $2 914,00 за унцию по состоянию на 07:01 по GMT. Фьючерсы на американское золото увеличились на 0,2% до $2 920,10.

Инвесторы также ожидали дальнейших сигналов от Федеральной резервной системы США относительно будущих решений по процентным ставкам.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье избежал прогнозов относительно возможной рецессии в стране, несмотря на беспокойство фондовых рынков из-за его пошлины в отношении Мексики, Канады и Китая, связанные с борьбой против фентанила.

Анонсы изменений в тарифной политике вызвали волнение на Уолл-стрит. Инвесторы считают, что непоследовательные шаги администрации Трампа, направленные на отмену пошлин для торговых партнеров, вместо облегчения создают путаницу.

Пошлины остаются ключевым фактором для инвесторов, которые считают, что они могут повредить экономическому росту и спровоцировать инфляцию.

Спотовое серебро упало на 0,2% до $32,45 за унцию, тогда как платина осталась на уровне $963,37. Палладий также не изменился, торгуясь на уровне $948,64.

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