Цена на золото растет из-за спроса на безопасные активы

В четверг цены на золото выросли на фоне повышенного спроса на безопасные активы и низких объемов торгов после рождественских праздников. Об этом сообщает агентство Reuters.

Инвесторы ждут сигналов относительно экономической политики США при новой администрации Трампа и стратегии Федеральной резервной системы по процентным ставкам на 2025 год.

Спотовая цена золота поднялась на 0,7% до $2633,32 за унцию. Фьючерсы на золото в США прибавили 0,6%, достигнув $2650,20.

"Частично рост цен на золото связан с событиями в Украине, в частности ударами России по энергетической инфраструктуре Украины," - отметил Даниэл Павилонис, старший стратег рынка в RJO Futures.

Президент США Джо Байден в среду заявил, что поручил Пентагону продолжить активные поставки оружия Украине, осудив атаки России на украинские города и энергосистему в рождественский день.

"Центральные банки будут продолжать покупать золото, а с ростом инфляции спрос на золото со стороны розничных инвесторов может вырасти," - добавил Павилонис, отметив, что цены могут превысить $3000 в следующем году.

Золото считается защитой от геополитической нестабильности и инфляции, однако повышение ставок снижает привлекательность этого актива. В этом году металл подорожал на 28% и достиг рекордного пика $2790,15 31 октября.

Следующий год будет очень изменчивым для рынка золота. Первая половина, вероятно, будет положительной из-за обострения геополитического напряжения, тогда как во второй половине может наблюдаться фиксация прибыли, прогнозирует Аджай Кедия, директор Kedia Commodities в Мумбаи.