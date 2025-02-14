Власти Германии на полгода продлили контроль на всех сухопутных границах страны

Правительство Германии решило продлить контроль на всех сухопутных границах страны еще на шесть месяцев, чтобы накануне выборов показать, что оно борется с нелегальной миграцией. Об этом сообщил глава немецкого правительства Олаф Шольц.

Действующий контроль на границах был действителен до середины марта. Объявляя о решении накануне досрочных выборов 23 февраля, канцлер Германии сказал, что правительство по-прежнему настроено решительно бороться с нелегальной миграцией.

"Сегодня мы снова распорядились о временном контроле на всех границах Германии на шесть месяцев и сообщили об этом Европейской комиссии", – написал Шольц в соцсети Х (Twitter)

По его словам, благодаря пограничному контролю удается эффективно противодействовать нелегальной миграции. В частности, в 47 тысячах случаев было отказано во въезде в страну, а в период с 2023 до 2024 года было принято на треть меньше заявлений об убежище. Также удалось арестовать 1900 человек, перевозивших нелегалов.

Германия снова ввела пограничные проверки в сентябре в рамках более жесткой позиции по миграции и трансграничной преступности.

Миграция является главной проблемой для избирателей перед выборами 23 февраля, и основные партии находятся под давлением, чтобы показать, что они могут решить эту проблему на фоне высокого рейтинга жесткой антимиграционной "Альтернативы для Германии".

Более половины немцев выступают за отказ принимать мигрантов на границе даже вопреки праву ЕС.