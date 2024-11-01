Последнее обновление: 01.11.2024 14:16

Немецкая полиция отмечает эффективность проверок на границах

Немецкая полиция обнаружила на 13% меньше нелегальных пересечений границы за первые три недели после начала постоянных пограничных проверок, если сравнивать с тремя неделями до того. Об этом сообщает DPA.

По данным Федеральной полиции Германии, с 16 сентября по 6 октября на сухопутных границах ФРГ полиция задержала 3464 иностранцев, которые пытались въехать в страну без разрешения. Из них 2073 были возвращены обратно на границе.

В то же время в период с 26 августа по 15 сентября немецкая сторона зафиксировала 3984 несанкционированных въезда и всего 2353 отказа в пересечении границы.

Полиция Германии считает въезд несанкционированным, если иностранец пытается пересечь границу без действующего вида на жительство. Но отказывают во въезде только если человек не подал прошение об убежище или если для него существует временный запрет на повторный въезд.

В Германии с 16 сентября возобновили проверки на сухопутных границах с Францией, Люксембургом, Бельгией, Нидерландами и Данией.

Выборочные проверки действуют на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией с середины октября 2023 года, а на немецко-австрийской границе они были введены еще осенью 2015 года.

Эти шаги являются частью более широких изменений в Германии в отношении нелегальной миграции.



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