Белорусские абитуриенты в 2025 году смогут предварительно записаться на подачу документов

Электронная очередь для подачи документов абитуриентов в учреждения высшего образования начнет работать с 2025 года. Об этом сообщил начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов.

По его словам, с 2025 года участники ЦЭ и ЦТ (сдававшие их в 2024 и 2025 годах), зайдя в свой личный кабинет на сайте Республиканского института контроля знаний, смогут забронировать дату и время посещения приемных комиссий вузов для подачи документов с помощью электронной очереди.

«Электронная очередь предназначена для создания более комфортных условий для абитуриентов при подаче документов, снижения риска возникновения очередей как в первые, так и последние дни работы приемных комиссий вузов. Следует отметить, что все абитуриенты смогут, как и ранее, подавать документы в университеты в порядке живой очереди», - рассказал С. Пищов.

Он уточнил, что в феврале-марте участники репетиционного централизованного экзамена смогут ознакомиться с работой данной системы.

После прохождения РЦЭ и создания личных кабинетов на сайте РИКЗ для абитуриентов в пилотном режиме будет представлена электронная очередь, и 11-классники смогут опробовать ее.

Информация о работе электронной очереди также станет доступна для участников третьего этапа репетиционного тестирования.

«Планируется, что данная система в полном объеме для всех абитуриентов заработает за несколько дней до начала приема документов в вузы. При этом воспользоваться ею смогут все участники ЦЭ и ЦТ как этого, так и прошлого года. Молодежь в круглосуточном режиме получит возможность выбрать в порядке собственного приоритета любые три вуза, факультета и специальности, куда планирует подать документы», - пояснил чиновник.

По итогам поступающим на мобильный телефон придет СМС-сообщение от РИКЗ, в котором будут указаны выбранные вуз, специальность, дата и время подачи документов. Подтверждением выбора будет талон, который абитуриент всегда сможет загрузить в своем личном кабинете на сайте РИКЗ.

«После регистрации необходимая информация будет направлена также в выбранный абитуриентом вуз для планирования работы приемной комиссии, в том числе для привлечения дополнительных работников на прием документов и исключения очередей. Это позволит сократить время пребывания поступающих в приемной комиссии», - дополнил С. Пищов.