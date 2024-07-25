Последнее обновление: 25.07.2024 18:00

Свыше 3 тыс. студентам закрытых частных вузов предложили учиться в государственных

После закрытия "БИП — Университета права и социальных технологий" и Института предпринимательской деятельности более 3 тыс. студентов написали заявления о переводе в другие обучающие учреждения. Такая информация прозвучала в эфире гостелевидения со ссылкой на данные Минобразования.

Утверждается, что студентам упомянутых частных вузов предложили перевестись на схожие направления в Белгосуниверситет, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники и Белорусский государственный экономический университет. БГЭУ, например, готов принять около 800 человек.

Студентам филиала БИП в Могилеве предложили продолжить обучение в Могилевском государственном университете имени Кулешова, студентам Гродненского филиала — в Гродненском госуниверситете имени Янки Купалы.

При этом студенты, которые не захотят переводиться в предлагаемые Минобразования вузы, "смогут самостоятельно выбрать место по своей специальности".



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