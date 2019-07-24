Последнее обновление: 24.07.2019 11:25

Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 39 млрд долларов

Евросоюз приготовил документ, предусматривающий ответные меры против США в случае введения Вашингтоном пошлин на произведенные в ЕС автомобили.

Комиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что в этом случае дополнительными пошлинами будут облагаться различные американские товары на общую сумму в 35 млрд евро (39,1 млрд долларов), сообщает агентство Reuters.

«Мы не потерпим никаких квот и ограничений. Если пошлины будут все же введены, то у нас есть ответный список», — сказала Мальмстрем.

Европейский комиссар при этом выразила надежду на то, что Брюсселю не придется прибегать к своей угрозе.

В мае этого года президент США Дональд Трамп заявил, что продукция ряда иностранных производителей несет угрозу американским экономическим интересам. Однако он на полгода отсрочил введение пошлин, согласившись провести переговоры с Евросоюзом и Японией.

Мальмстрем решение Трампа приветствовала, однако его позицию касательно угроз для США со стороны Европы назвала «абсурдной».

«Надеюсь, мы закроем эту главу в наших взаимоотношениях и найдем способ работать вместе в будущем», - добавила представитель Евросоюза.

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