Последнее обновление: 01.06.2018 17:43

ЕС не намерен вести торговую войну с США из-за пошлин на сталь и алюминий

Евросоюз не собирается вести торговую войну. Об этом заявила в пятницу глава европейской дипломатии Федерика Могерини, отвечая на брифинге с участием главы МИД Китая Ван И на вопрос, что Брюссель будет предпринимать в связи с введением США пошлин на сталь и алюминий.

"ЕС ни с кем не находится в войне и не хотим, даже нет вопроса. У нас в истории было много разных войн, с этим закончено. ЕС — это мирный проект, в том числе в сфере торговли. Мы верим в глобальную, свободную, честную торговлю", - ответила Могерини.

Как сообщил в четверг Белый дом, Соединенные Штаты вводят пошлины в отношении стали и алюминия (25% и 10%), ввозимых в США из Европы, Канады, Мексики и Южной Кореи и других стран, за исключением Аргентины. Новые тарифы вступили в силу в ночь на пятницу по американскому времени.

Ряд стран уже отреагировали на решение США. Так, ЕС сообщил, что 1 июня запустит юридические процедуры в рамках ВТО в связи с введением новых пошлин США. Канада и Мексика объявили о введении ответных пошлин на ряд американских товаров.

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