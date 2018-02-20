Евросоюз готовится к торговой войне с США. Если запланированные Вашингтоном ограничения на импорт стали и алюминия затронут и европейские предприятия, то ЕС уже в течение нескольких дней может ввести ответные пошлины на важную продукцию из Соединенных Штатов, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

При этом штрафные пошлины могут быть введены на самый широкий перечень американских продуктов от апельсинового сока до мотоциклов и виски.

По словам собеседников издания, во главе списка Еврокомиссии - сельскохозяйственная продукция из США, в том числе картофель и помидоры. При этом европейцы хотят усилить чувствительность ответных мер тем, что удар предполагается нанести по товарам, имеющим большое значение для избирательных округов ближайших сторонников президента США Дональда Трампа.

Речь идет, в частности о мотоциклах, поскольку головной офис Harley Davidson находится в штате Висконсин, откуда выдвинулся в конгрессмены спикер Палаты представителей Пол Райан.

В список Еврокомиссии включен и виски Bourbon, который производится, в основном, в Теннесси и Кентукки - на родине соратника Трампа Митча Макконнелла, являющегося лидером республиканского большинства в Сенате. Как отмечает FAZ, Еврокомиссия взяла за основу перечень товаров, составленный еще во времена последнего крупного торгового конфликта с США при президенте Джордже Буше-младшем, но актуализировала его. Тот факт, что ЕС в ответ на возможные штрафные пошлины на сталь и алюминий отреагирует повышением пошлин на товары из совершенно других секторов экономики, не будет противоречить нормам Всемирной торговой организации (ВТО).

В конце минувшей недели министр торговли США Уилбур Росс предложил ввести широкомасштабные протекционистские пошлины на поставки алюминия и стали из 14 стран, чтобы защитить "национальную безопасность США".

Росс предложил три различных варианта: увеличить ввозную пошлину в размере не менее 24 процентов для всех стран, либо повысить тариф по меньшей мере до 53 процентов на импорт из 12 стран - РФ, Китая, Бразилии, Коста-Рики, Египта, Индии, Малайзии, Южной Кореи, ЮАР, Таиланда, Турции и Вьетнама. В качестве третьего варианта предлагается введение "квоты на все продукты из всех стран, равной 63% их экспорта в 2017 году".