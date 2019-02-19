ЕК пригрозила ответом США на новые пошлины на автомобили

Если Вашингтон введет заградительные пошлины на импорт автомобилей из стран ЕС, Брюссель примет незамедлительные ответные меры. Об этом, как пишет Financial Times, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

По его словам, ЕК осведомлена о том, что Министерство торговли США завершило подготовку доклада об импорте автомобилей в США из Европы. Доклад был передан Трампу министром торговли Уилбуром Россом 17 февраля, пишет FT. Теперь у президента США есть 90 дней на принятие решения по заградительным пошлинам.

«Если этот отчет обернется действиями, наносящими ущерб европейскому экспорту, Европейская комиссия отреагирует быстро и адекватно», — заявил Схинас.

Полное содержание доклада пока не раскрывается. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт ранее сообщил, что, по данным Берлина, Минторговли США сделало в документе вывод, что импорт автомобилей из Европы представляет угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов.

По оценке исследовательского центра CesIfo Group, если Вашингтон введет пошлины в размере 25%, это сократит экспорт автомобилей из Германии в США на 50%. Общий объем экспорта машин таким образом сократится на 7,7%, что эквивалентно ущербу в €18,4 млрд. На Германию, по оценке экспертов, придется 60% от всего ущерба ЕС от новых пошлин.

Еврокомиссар Сесилия Мальмстрём​ в ноябре 2018 года заявляла, что в случае введения барьерных пошлин со стороны США на продукцию европейского автопрома Е​К может принять контрмеры. Под ограничения при этом может попасть американское сельское хозяйство, автопром и другие сектора промышленности.