Минобороны РФ отчиталось об уничтожении за ночь 35 дронов над восемью регионами

В ночь на воскресенье над восемью российскими регионами уничтожено 35 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БПЛА - над территорией Курской области; по четыре - над территорией Орловской области и Краснодарского края", - говорится в сообщении.

Кроме того, по три дрона было сбито над Воронежской и Ростовской областями, по одному - над Брянской и Тульской областями и Крымом.

Между тем в ночь на 9 февраля в трех аэропортах России вводились ограничения на прилет и вылет гражданских самолетов. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на Росавиацию.

Ночью так называемый план "Ковер" был введен в аэропорту Волгограда. Воздушная гавань не принимала и не отправляла авиарейсы с 00:32 по московскому времени (01:32 по Киеву). Около 06:00 по московскому времени ограничения были сняты.

В то же время до сих пор не принимает рейсы аэропорт Нижнего Новгорода. Там план "Ковер" ввели в 04:40 по московскому времени (в 05:40 по Киеву).

Кроме того, в 06:55 аналогичные ограничения были введены в аэропорту "Пулково" города Санкт-Петербург.

Планом "Ковер" в российской авиационной среде называют режим закрытого неба. Это означает требование немедленной посадки или ухода из зоны воздействия такого режима всех (за некоторыми исключениями) находящихся в воздухе бортов.