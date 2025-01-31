Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь 49 дронов над семью регионами.

"25 дронов были сбиты над Ростовской областью, восемь — над Волгоградской, шесть — над Курской, четыре — над территорией Ярославской области и по два — над Белгородской и Воронежской областями и Краснодарским краем", - говорится в краткой утренней сводке.

В то же время подсчеты министерства и отдельных местных властей опять разнятся.

Оперштаб Курской области почти одновременно с появлением сводки министерства заявил, что над их областью сбиты 17 беспилотников (а не шесть, как утверждает Минобороны).

Глава Ярославской области Михаил Евраев также почти одновременно сообщил, что возле Ярославля сбиты пять беспилотников, а не четыре, как в сводке министерства.

"На подлете к Ярославлю отражена атака пяти украинских БПЛА. На месте их падения разрушений и пострадавших нет», - утверждает Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Ярославский НПЗ расположен вблизи юго-западной окраины Ярославля; в прошлом году украинские беспилотники атаковали его трижды.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров утром в пятницу подтвердил факт налета украинских дронов на нефтеперерабатывающий завод. Он утверждает, что на завод упали лишь обломки одного дрона.

«В результате падения обломков одного из БПЛА на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Один пострадавший рабочий завода госпитализирован», - цитирует Бочарова местная пресса.

Отрывочные сообщения о том, что украинские дроны атаковали НПЗ компании «ЛУКОЙЛ Волгограднефтепереработка», поступали в течение ночи из разных источников; местные жители сообщали о нескольких взрывах в этом районе Волгограда, на его южной окраине.