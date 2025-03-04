Последнее обновление: 04.03.2025 14:45

Беспилотники атаковали нефтебазу в Ростовской области

В Чертковском районе Ростовской области в результате атаки беспилотников произошли возгорания на нефтепроводе и складе на территории промобъекта. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. Согласно информации, "персонал эвакуировали, возгорания оперативно потушили".

В свою очередь Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь 18 беспилотников над шестью регионами.

"10 БПЛА - над территорией Ростовской области, три БПЛА - над территорией Воронежской области, два БПЛА - над территорией Самарской области и по одному БПЛА - над территориями Курской, Белгородской и Астраханской областей", - говорится в сообщении ведомства.

Между тем глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об атаке беспилотников на сызранское промпредприятие в ночь на вторник.

"Сегодня ночью вражескими БПЛА было атаковано одно из сызранских промышленных предприятий. Силами нашего ПВО беспилотники были ликвидированы", - написал он в своем Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений нет, утверждает Федорищев.

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