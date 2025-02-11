Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь 40 дронов над четырьмя регионами.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БпЛА - над территорией Саратовской области; 13 БпЛА - над территорией Ростовской области, шесть - над территорией Брянской области, два - над территорией Волгоградской области и один - над территорией Белгородской области", - говорится в утренней сводке.

В Саратове после атаки БПЛА было повреждено промышленное предприятие. По не до конца подтвержденным данным из разных российских источников, ночью украинские дроны снова атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове. В частности, пользователи соцсетей сообщали о взрывах и пожаре на НПЗ.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил в Telegram-канале администрации региона, что в результате перехвата двух беспилотников над регионом обошлось без пострадавших и без повреждений гражданских и военных объектов.