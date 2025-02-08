Последнее обновление: 08.02.2025 14:56

В РФ пожаловались на атаки беспилотников на нефтеперегонные станции в двух регионах

В ночь на 8 февраля нефтеперегонные станции в двух российских регионах оказались под атакой беспилотников. Об этом сообщили главы областей РФ.

Так, исполняющий обязанности руководителя Ростовской области Юрий Слюсарь утверждает, что в Чертковском районе в результате дроновой атаки повреждены административно-бытовые здания предприятия. Он отметил, что были эвакуированы шесть сотрудников.

В то же время ы Telegram-канал SHOT сообщил, что речь идет о нефтеперегонной станции в пригороде Чертково.

Также ночью раздавались взрывы в Ростове-на-Дону. Об этом писали в социальных сетях. Соответствующее видео публикуют местные Telegram-каналы.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что противовоздушная оборона отразила атаку на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе. По его словам, там упали обломки дрона.

"Пожар не возник, повреждений жилых объектов и пострадавших нет", - утверждает Бочаров.

Минобороны РФ традиционно в краткой утренней сводке заявило лишь о сбитых и перехваченных 36 беспилотниках: 18 – над Ростовской областью, 11 – над Волгоградской, пять – над Белгородской и два – над Краснодарским краем.

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