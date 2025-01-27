Последнее обновление: 27.01.2025 12:33

Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь 32 беспилотников в пяти регионах

Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь 32 беспилотников в пяти регионах.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата: пятнадцать - над территорией Воронежской области; одиннадцать - над территорией Белгородской области; четыре - над территорией Курской области; по одному - над территориями Орловской и Тверской областей", - говорится в краткой утренней сводке.

После атаки БПЛА была обесточена часть домов в Грайвороне Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В результате сброса взрывного устройства с дрона также повреждено остекление частного домовладения. Осколками перебит газопровод - утечка газа была устранена аварийными бригадами.

Ночью российские соцсети сообщали о предполагаемой попытке украинского дрона ударить по нефтебазе в пригороде Твери; достоверных сведений о пожаре на базе в открытом доступе нет.

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