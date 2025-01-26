Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь 15 дронов над тремя регионами.

"Восемь БПЛА - над территорией Рязанской области, шесть - над территорией Курской и один - над территорией Белгородской области", - говорится в краткой утренней сводке.

Между тем российские соцсети сообщили про вторую за двое суток атаку рязанского НПЗ беспилотниками.

Согласно информации, в ночь на 26 января в Рязанской области раздавались взрывы. В сети распространяются видео возгорания на местном нефтеперерабатывающем заводе.

Глава региона Павел Малков подтвердил факт атаки, в то же время о попадании на территории НПЗ ничего не сказал.

Двое суток назад произошла одна из самых массированных атак на Россию. Под удар, в частности, попал Рязанский нефтеперерабатывающий завод и Ново-Рязанская ТЭЦ.