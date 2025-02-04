Иран ускоряет разработку ядерного оружия

Американская разведка смогла убедить американских чиновников в том, что секретная группа иранских ученых изучает более быстрый подход к разработке атомного оружия. Об этом, пишет The New York Times.

"Разведывательные оценки свидетельствуют, что иранские инженеры и ученые-оружейники по сути ищут короткий путь, который позволил бы им превратить их растущие запасы ядерного топлива в действующее оружие за несколько месяцев, а не за год или больше", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что эти данные были собраны в последние месяцы администрации Байдена, а затем переданы команде по национальной безопасности президента Дональда Трампа.

По словам чиновников, Иран "остается на ядерном пороге". После выхода Трампа из ядерного соглашения 2015 года (СВПД), страна возобновила производство урана и теперь имеет достаточно топлива для изготовления четырех или более бомб.

Эта тема "почти наверняка" станет частью обсуждения во вторник между Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, прибывшим в Вашингтон с визитом. Он в течение многих лет "шел на грани приказа о нанесении удара по ядерным объектам Ирана".

Как утверждает издание, Трамп "не спешит вступать в прямой конфликт с Ираном и, похоже, открыт для переговоров".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан неоднократно заявлял, что он тоже хотел бы договориться о новом соглашении, отмечает The New York Times.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил телеканалу Fox News, что Вашингтону следует продолжать нагнетать давление на Тегеран до тех пор, пока он "не прекратит делать то, что делает" - работает надо созданием ядерного оружия