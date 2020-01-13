Франция, ФРГ и Великобритания требуют от Ирана соблюдать ядерную сделку

Главы государств и правительств Франции, Германии и Великобритании обнародовали в воскресенье, 12 января, совместное заявление, в котором выразили поддержку режиму нераспространения ядерного оружия и призвали Иран вернуться "к полному соблюдению своих обязательств" в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Мы выразили нашу глубокую обеспокоенность действиями, предпринятыми Ираном, начиная с июля 2019 года, в нарушение своих обязательств. Эти действия должны быть отменены", - уверены европейские лидеры.

Они напомнили, что четверка постоянных членов Совбеза ООН (Китай, РФ, Великобритания, Франция), Германия и ЕС в качестве координатора - равно как и сам Тегеран - ранее подтверждали свою "неизменную приверженность сохранению" ядерной сделки. Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер Великобритании Борис Джонсон напомнили, что с озабоченностью восприняли решение США "выйти из СВПД и вновь ввести санкции против Ирана".

Лидеры трех стран уверены, что ответом на "дестабилизирующую региональную деятельность" Тегерана, в том числе его ракетную программу, должны стать дипломатические усилия и "разумный подход".

"Подтверждаем нашу готовность продолжать наш вклад в деэскалацию и стабильности в регионе", - отмечается далее в заявлении.

Макрон, Меркель и Джонсон отметили, что приняли к сведению признание Тегерана, что пассажирский Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" был сбит иранской стороной.

Европейские лидеры также указали на необходимость "определить долгосрочные рамки для ядерной программы Ирана".

Совместный всеобъемлющий план действий, который подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС.

После того как Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил ограничительные меры в отношении Тегерана и направил в ближневосточный регион военные корабли и бомбардировщики.

В понедельник, 6 января, Тегеран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось".