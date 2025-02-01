Последнее обновление: 01.02.2025 14:12

Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь девяти беспилотников

Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь девяти беспилотников, а также об уничтожении безэкипажного катера, направлявшегося в аннексированный Крым.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: семь БПЛА - над территорией Брянской области и по одному - над территориями Белгородской и Саратовской областей", - отрапортовало ведомство.

В нем также сообщается, что дежурными огневыми средствами Черноморского Флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожен один безэкипажный катер, следовавший в направлении Крымского полуострова.

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