Последнее обновление: 14.02.2025 10:16

Минобороны РФ отчиталось о сбитых за ночь 50 дронах

Минобороны РФ отчиталось о сбитых за ночь 50 дронах.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппарата: 41 БПЛА - над территорией Белгородской области, 5 БПЛА - над территорией Воронежской области и четыре БПЛА - над территорией Ростовской области", - говорится в краткой утренней сводке.

Ранее о нескольких сбитых над Белгородской областью беспилотниках сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Дроны были ликвидированы в Старооскольском округе.

Ранее по теме


<Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование