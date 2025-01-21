Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь 55 дронов над шестью регионами.

"22 - над территорией Брянской области, 12 - над территорией Ростовской области, десять - над территорией Смоленской области, шесть БПЛА - над территорией Воронежской области, четыре - над территорией Саратовской области и один - над территорией Курской области", - говорится в краткой утренней сводке.

В Воронежской области в результате падения нескольких беспилотников произошло возгорание на нефтебазе.

Кроме того, украинские дроны атаковали авиазавод и НПЗ в Смоленске, где производятся ракеты Х-55 и Х-59, а также самолеты для тренировки российских пилотов. По данным российских Telegram-каналов, в одном из цехов начался пожар. Также целью дронов был НПЗ в Ярцево. В Смоленске обломки БПЛА упали на жилой дом, загорелась кровля. Пострадавших нет, сообщил глава региона Василий Анохин.