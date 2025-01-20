Последнее обновление: 20.01.2025 11:26

Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь более тридцати беспилотников над семью регионами

Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь более тридцати беспилотников над семью регионами.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат: 14 БпЛА - над территорией Брянской области, шесть - над территорией Калужской области, три - над территорией Белгородской области, три - над территорией Курской области, два - над территорией Рязанской области, два - над территорией Орловской области и один - над территорией Республики Татарстан", - говорится в утренней сводке ведомства.

Между тем власти Татарстана сообщили об атаке дронов на промпредприятия региона.

"Сегодня утром была совершена попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики. Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены", - говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

Все предприятия работают в штатном режиме.

между тем российские Telegram-каналы сообщили, что украинские дроны атаковали авиазавод в Казани.

Согласно информации, взрывы были слышны в районе Авиационного завода им. Горбунова и близлежащего аэродрома "Борисоглебское". На видео, публикуемых в Telegram-каналах, виден сильный пожар. Сообщается о попадании в топливный резервуар, который не загорелся.

Казанский авиационный завод им. Горбунова - одно из крупнейших предприятий авиапромышленности РФ. Там, помимо прочего, выпускают стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3М/Ту-22М3. Они активно используются при ударах ВС РФ по Украине.

Росавиация ранее сообщала об остановке работы аэропортов Нижнекамска и Казани.

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