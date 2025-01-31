В Берлине тысячи людей протестовали под штабом ХДС из-за сотрудничества с ультраправыми

Более 6 тыс. человек 30 января вышли под дом Конрада Аденауэра в Берлине, который является штаб-квартирой Христианско-демократического союза (ХДС), собрались в знак протеста против сотрудничества партии с ультраправыми. Об этом сообщает Tagesspiegel.

Протестующие собрались перед домом Конрада Аденауэра в четверг вечером в знак протеста против совместного голосования ХДС/ХСС и "Альтернативы для Германии" за более жесткую миграционную политику.

По данным берлинской полиции, на демонстрации в пиковый момент присутствовали более 6 тыс. человек.

В начале митинга один из ораторов объявил о "восстании достойных", которое должно начаться этим вечером. Толпа отреагировала одобрительными возгласами, демонстранты скандировали "Мерц должен уйти" и "Все вместе против фашизма".

Чтобы защитить здание, полиция оцепила часть улицы, непосредственно прилегающую к зданию. За исключением одного инцидента, когда женщина взобралась на столб, чтобы снять плакат, нарушений спокойствия не было.

ХДС перед тем попросил сотрудников федеральной штаб-квартиры в Берлине досрочно покинуть здание в связи с анонсированной демонстрацией.

В среду вечером перед домом Конрада Аденауэра несколько сотен человек также выходили на демонстрацию против курса кандидата в канцлеры от ХДС Фридриха Мерца.

Это произошло после того, как Бундестаг на заседании с незначительным перевесом поддержал предложенный консерваторами из ХДС/ХСС план по усилению контроля над миграцией.

Голосование стало переломным, поскольку инициативу одобрили при участии голосов ультраправой "Альтернативы для Германии". Это фактически сломало многолетний консенсус немецких политических партий относительно отказа от сотрудничества с крайне правыми.

В то же время в "АдГ" обрадовались прецеденту, назвав его началом "новой эры".