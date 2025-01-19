В немецком Аахене прошло многотысячное шествие против ультраправых

В немецком городе Аахен тысячи людей приняли участие в контрдемонстрации против ультраправых, которые проводили свое шествие; события сопровождались столкновениями с полицией. Об этом сообщает Spiegel.

В субботу правые силы проводили свое мероприятие, на которое из анонсированных 800 человек пришло около 150. На контрдемонстрацию против них, инициированную рядом организаций и инициатив, собралось около 8 тыс. человек, местами они заблокировали запланированный маршрут правых.

Зафиксировали инциденты, когда в участников контрпротеста бросали различными предметами и запускали в их направлении пиротехнику. В результате таких действий пострадали и четверо правоохранителей. Стычки были также между полицией и участниками контрпротеста.

Полиции удалось не подпустить демонстрации близко друг к другу и провести правых мимо блокады.

В конце участники контрпротеста устроили празднование возле главного вокзала.

Ранее на этой неделе лидера ультраправой "Альтернативы для Германии" встретила большая акция протеста в Гамбурге, куда она приехала на партийное событие.