Последнее обновление: 28.01.2025 18:17

ГПК Беларуси насчитал вблизи границы около 15 тыс. украинских военных

Около 15 тыс. украинских военных находятся вблизи границы Беларуси. Об этом заявил журналистам официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Антон Бычковский.

"В приграничных районах Украины вблизи границы Беларуси фиксируется около 15 тыс. военнослужащих Украины. Это вооруженные силы, нацгвардия, полиция и территориальная оборона", - сказал Бычковский.

При этом он отметил, что пограничные наряды Украины "в большей степени ведут себя спокойно, профессионально".

Бычковский заверил, что в настоящее время обстановка на границе с Украиной контролируемая.

"Органы пограничной службы выполняют задачи в усиленном варианте несения службы, не теряя бдительности. Несмотря на то, что в последнее время мы можем констатировать, что ситуация в целом имеет тенденцию к нормализации, скажем так", - пояснил Бычковский.

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