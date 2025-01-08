Минобороны Беларуси затеяло военные сборы у границы с Украиной

Минобороны Беларуси затеяло первый сбор с территориальными войсками в 2025 году в Гомельской области, которая граничит с Украиной.

"С 8 по 31 января под руководством руководителя Гомельского райисполкома проводится учебно-тренировочный сбор с военнообязанными территориальных войск", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в ходе сбора планируется осуществить: "прием военнообязанных территориальных войск и их всестороннее обеспечение с привлечением; восстановление навыков командного состава территориальных войск по управлению подчиненными; подготовка военнообязанных к выполнению задач, в том числе совместно с инженерными подразделениями Вооруженных Сил Беларуси".