ЕС сохранит курс на диверсификацию источников энергии. Это следует из выступления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Она считает важным диверсификацию источников энергии, включая возобновляемые.

"Отныне для нашей конкурентоспособности главным является возврат к низким и стабильным ценам на энергию. Решением в среднесрочной перспективе являются экологически чистые источники, потому что они дешевы, создают качественные рабочие места на местных уровнях и способствуют нашей энергетической автономии", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии отметила, что Европа уже производит больше электричества от ветровой и солнечной энергии, чем от всех видов ископаемых энергоносителей.

"Но нас еще ждет работа, направленная на то, чтобы этими выгодами воспользовались также предприятия и частные лица. Мы не только должны продолжать диверсифицировать наш энергетический комплект и еще больше развивать производство энергии из возобновляемых источников, а некоторые страны (ЕС) - ядерную энергетику. Нам также предстоит инвестировать в чистые энергетические технологии последнего поколения, такие как управляемый термоядерный синтез, улучшенные геотермальные системы и твердотельные аккумуляторы", - заявила фон дер Ляйен.

Кроме того, добавила она, необходимо больше привлекать частные капиталы для модернизации электросетей и инфраструктур хранения. Урсула фон дер Ляйен призвала "устранить все препятствия, которые продолжают мешать энергетическому союзу".

Все это войдет в новый план, который Еврокомиссия представит в феврале, сообщила фон дер Ляйен, отметив, что для его реализации несколько ближайших лет будут решающими.