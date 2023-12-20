ЕС согласовал продление чрезвычайных энергетических мер на 2024 год

Министры энергетики стран Европейского Союза во вторник согласовали продление трех регламентов по энергетическим вопросам, принятых в качестве чрезвычайных мер после полномасштабного вторжения России в Украину.

Как отмечает Совет Евросоюз, продолжение чрезвычайных мер необходимо для решения все еще нестабильной ситуации в ЕС после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Первый регламент предусматривал координацию закупок природного газа и помощь государств-членов ЕС друг другу в случае необходимости. Его продлили до конца 2024 года, изъяв статью об обязательном участии каждого государства в агрегации спроса.

Второй регламент, призванный ускорить развертывание инфраструктуры возобновляемых источников энергии, завершится в конце июня 2024 года, но часть его измененных положений будет действовать еще год – до середины 2025-го.

Третий регламент о механизме рыночной коррекции энергетических цен, призванный предотвращать их чрезмерные колебания, продлен без изменений до 31 января 2025 года.

Теперь Совет ЕС намерен официально принять решение по письменной процедуре, после чего они будут опубликованы в Официальном вестнике ЕС и вступят в силу сразу после завершения срока действия действующих регламентов.

Чрезвычайные меры на энергетическом рынке были приняты в ноябре 2022 года из-за полномасштабной войны России против Украины для усиления солидарности между странами-членами ЕС, ускорения развертывания возобновляемой энергетики и защиты граждан ЕС от чрезмерно высоких цен на энергоносители.