Бывшего премьер-министра Пакистана и его жену приговорили к реальным срокам

Высокий суд Лахора приговорил бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана, уже находящегося в заключении, к 14 годам тюрьмы по делу о коррупции, сообщает АР.

По этому же делу жена Хана Бушра Биби приговорена к семи годам лишения свободы.

Их признали виновными в том, что во время премьерства Хана они приняли земельный участок от магната недвижимости Малика Риаза за помощь в отмывании денег. Также экс-премьер выделял Риазу средства из этих же денег для оплаты штрафов.

Это уже пятый приговор Хану с момента его отставки в 2022 году.

В частности, ранее экс-премьера также признали виновным по трем другим делам, в том числе за коррупцию, раскрытие государственной тайны и за нарушение местного закона о браке, согласно которому мусульманка имеет право вступать в новый брак не ранее трех месяцев после развода. Хан и Биби, как сообщается, не выждали этот период. Однако отбывать тюремное заключение по всем трем делам Хан должен был одновременно, соответственно речь шла о 14 лет тюрьмы - наказании за раскрытие государственных секретов. Позднее часть обвинений с Хана сняли.

В апреле 2022 года парламент Пакистана вынес вотум недоверия Хану, который занимал пост премьер-министра с 2018 года.